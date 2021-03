EIGHTEASE ROCK FRANÇAIS Mix #3

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections consacrées au Rock français des années 80.

Tout au long de cette petite heure vous allez pouvoir découvrir des perles rares exhumées des cendres de nos chers rockers des eighties avec par ordre chronologique : Les Conquerants, Kid Pharaon & The Lonelyones, Real Cool Killers, les Roadrunners, Extraballe, Cherokees, les Hot Pants, Zéro de Conduite, The Strikers, Surrenders, les Desesperados (avec des membres de Métal Urbain et de Gasoline), les Flying Padovani’s, Punk Rebelle & les Skate to hell, La Souris Déglinguée, The Shifters, Kalashnikov, Z. Craignos, Seconde Chambre, Shredded Hermines, 3 Time Loser, et Gilles Tandy.

Bon Tease-O-Rama !