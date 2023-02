EIGHTEASE ROCK FRANÇAIS #5

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections consacrées au Rock français des années 80.

Tout au long de cette petite heure vous allez pouvoir découvrir des perles rares exhumées des cendres de nos chers rockers et rockeuses des eighties avec dans l’ordre les Lolitas, The Kingsnakes, The Dirteez , The Pretty Boys, Les Satellites, The Deadly Toys, Les Vindicators, Cha Cha Guitri, Dau Al Set, Three Time Loser, Marc Police, Mister Moonlight, Gunpowder, The Vietnam Veterans, Zona, The Boy Scouts, Roxette et les King Size.

Bon Tease-O-Rama !