EIGHTEASE ROCK FRANÇAIS #2

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections consacrées au Rock français des années 80. Tout au long de cette petite heure vous pourrez découvrir des perles rares exhumées pour l’occasion et issues de nos chers rockers des eighties tels Éric Tandy, Affection Place, Les Soucoupes Violentes, Les Coronados, Strychnine, Les Playboys, Marie et les Garçons, Starshooter, Métal Urbain, Taxi Girl, Fixed Up et tant d’autres…