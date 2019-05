EIGHTEASE ROCK FRANÇAIS #1

Je vous propose pour ce midimix une nouvelle série de sélections consacrées au Rock français des années 80.

Tout au long de cette petite heure vous allez pouvoir découvrir des pépites rares exhumées pour l’occasion telles que l’hymne punk dadaiste « Télé après la météo » de Ferdinand Richard ou encore le brûlot iconoclaste « Ouest France » de Franz Kultur et les Kramés… Il sera également question des penchants New Wave des Eighties avec les excellents Orchestre Rouge, Marquis de Sade et Charles de Goal, mais aussi de Rock électrisant avec les inoubliables Dogs, Thugs, Ramblers, Bijou… Sans oublier ceux qui sont encore et toujours en place aujourd’hui comme les Dum Dum Boys, Dominic Sonic, Les Playboys, et bien d’autres…