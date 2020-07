EIGHTEASE MEMORIES Mix

Pour ce nouveau midimix j’ai mis à l’honneur une sélection de titres souvenirs de mes années 80 dans les clubs marseillais et d’ailleurs… Un mix pour danser et se déhancher au son de Talk Talk, OMD, Kid Créole, Captain Sensible, Litfiba, Ian dury, Les psychedelic Furs, Taxi Girl, Sugarhill Gang, Les Civils, Roberto Jacketti & the Scooters, Re-Flex et bien d’autres… Je voudrais aussi dédier ce mix à mon ami Azzedine, un des célèbres DJ’s qui, quelques décennies auparavant, enflammait le dancefloor du Trolleybus à Marseille…

Bon Tease-O-Rama !