Easi pour Tous #7

Easi Pour Tous est un projet, une plate-forme d’accompagnement d’ initiatives citoyennes.

Elle réunit aujourd’hui, automne 2018, principalement le bailleur social Famille&Provence, l’Agence Régionale de Développement Local (ARDL), des associations partenaires, des gens et des habitants actifs.

Cette initiative a pris progressivement corps depuis quelques années et passe depuis 2017/2018 à une nouvelle amplitude d’engagement.

En partenariat avec Radio Grenouille, là aussi depuis quelques années déjà, l’équipe d’Easi Pour Tous inaugure depuis septembre 2018 une série d’émissions radio.

Dans cette 7ème émission, nous retrouvons Lisa Pastor et Pierre-Alain Cardona qui reçoivent Julien Vincent du centre social et culturel « La Provence », pour un moment radiophonique autour du projet L’Art Et Vous.

easipourtous.com