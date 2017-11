Double Neuf – Rencontre avec Lomepal

Double Neuf, l’émission de hip hop qui disperse les nuages de ton ciel radiophonique à grands renforts de kicks drums !

Cette semaine dans Double Neuf, on vous propose l’interview de Lomepal qu’on avait eu l’occasion de rencontrer pendant sa venue à Marseille : son album Flip, comment il aborde la création, le skate, et un kébab sonore « la vraie parole du gangster »… Ca parle aussi technique dans le beatmaking avec un cours illustré sur la compression parallèle.

Pour le reste, on ne néglige rien, avec du downtempo, un tube de l’été, du rap italien, de la légende cain-ri et du hip hop quasi-chamanique…







TRACKLIST :

Jeru the Damaja – You can’t stop the prophet

Flying Lotus – Tea Leaf Dancers

Lomepal – Pommade

Kill The Vultures – Topsoil

Kebab : La vraie parole du gangster (JUL feat Isha feat Luxe)

Luxe – Lumière

Neffa – Aspettanto i sole

Future – Mask Off