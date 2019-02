Le Discoroscope est une émission mensuelle Radio/discosmique déstinée à vous révéler vos prédictions astrales en douceur et en musique. Le tirage et l’analyse horoscopique sont confiés à Penelope Proust, docteur en musicothérapie réceptive, et Lulu Divinatoire, experte en astrologie intuitive.

Leur mission : Vous aiguiller mois après mois à travers leurs prédictions horoscopiques inscrites dans le microsillon.