Désamour Mix

Les mots d’amour sont, nous le savons souvent un peu tard, souvent trompeurs ou mensongers… Ce mix de Dr Zoom part du principe que ceux du désamour le sont tout autant. L’amour et la détestation sont si intimement liés que nous les mêlons presque toujours sans nous en rendre compte. Joyeux désamour !

-TEN CC: « I’m Not In Love »

-BO DIDDLEY: « I Don’t Like You »

-THE BIRDS: « You Don’t Love Me » (une reprise anglaise d’un titre de Bo Diddley !)

-THE BLACKBURDS: « Get Out Of My Life Woman » (reprise par des requins de studio français du standard d’Allen Toussaint, immortalisé tout d’abord par Lee Dorsey)

-TONY GREGORY: « Get Out Of My Life Woman »

-VINTAGE ORCHESTRA: « Get Out Of My Life Woman »

-ALLEN TOUSSAINT: « Get Out My Life Woman »

-LITTLE ANTHONY & THE IMPERIALS: « Get Out Of My Life »

-STANLEY TURRENTINE: « I’m Not In Love »

-SCHERRIE PAYNE: « I’m Not In Love »

-JOE TORRES: « Get Out Of My Way »

-JEAN GRAE aka WHAT? WHAT?: « How To Break Up With Your Girlfriend »

-PLAYGROUP: « 50 Ways To Leave Your Lover » (une reprise du tube de Paul Simon par le projet « pop » de Trevor Jackson)

-DOMINIQUE A: « Va T’En »

-JEAN-FRANÇOIS COEN: « Casse-Toi »

-ROUDOUDOU: « Chanson D’Amour Spéciale »

-FUN LOVIN’ CRIMINALS: « I’m Not In Love »

Dr Zoom.

Ps: Happy St Valentin !