Dansons – Rencontre avec Léa Tirabasso

« Demander pitié à notre corps, c’est comme discourir devant une pieuvre » (M. Proust)

Pour cette deuxième émission pensée en complicité avec KLAP Maison pour la danse, la Grenouille a reçu Léa Tirabasso, danseuse et chorégraphe basée à Londres et actuellement en résidence.

Sa pièce, The Ephemeral life of an octopus, sera présentée le 16 mars et évoque les liens entre le corps et l’esprit, l’humain et la maladie, et plus particulièrement celle du cancer que l’artiste a exploré intimement, scientifiquement et artistiquement.

Dansons – Léa Tirabasso en résidence à KLAP Maison pour la Danse