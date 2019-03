« Le sexuel n’est ni une histoire pulsionnelle, ni une histoire personnelle. Le sexuel est une histoire culturelle et une histoire politique« .

Le 29 mars 2019, KLAP Maison pour la danse donne carte blanche à Matthieu Hocquemiller, chorégraphe de la Cie à contre poil du sens, le temps d’une soirée intitulée Let’s Explicit / Auto-porn box dans le Festival + de Genres.

Une soirée partagée avec ses complices qui nous fait entrer dans sa réflexion politique et artistique sur les sexualités contemporaines à partir d’une sélection de courts-métrages, et de trois performances en autoportrait.

DanSons – Matthieu Hocquemiller : le sexuel est une construction culturelle