À l’occasion du Festival + de Genres proposé du 13 mars au 06 avril à Marseille par KLAP, Maison pour la Danse, le chorégraphe Arthur Perole (Cie F) propose Trouble dans le genre, une veillée performative, le 23 mars 2019.

Un travail sur le rapport à l’autre, le rôle cathartique de la danse et les questions de la construction de l’identité, du genre et de la virilité, qui nourrit 2 créations en préparation : Ballroom : création qui sera présentée à KLAP en novembre 2019 et Viril.e (titre provisoire) : un solo à venir pour 2020-2021.

Dansons-Arthur Perole

Réalisation : Emmanuel Moreira.