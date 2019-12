Conversation marchée avec Matthieu Duperrex

le samedi 22 Juin, au long du chenal de Caronte.

est artiste et théoricien, auteur d’une thèse soutenue récemment consacrée aux relations de l’art contemporain et de l’Anthropocène. Il est directeur artistique du collectif Urbain, trop urbain ( www.urbain-trop-urbain.fr ) et enseigne la théorie des arts et du design à l’université de Toulouse-Jean Jaurès. Ses travaux artistiques procèdent d’enquêtes sur les milieux anthropisés et croisent littérature, sciences-humaines et arts visuels ou numériques.