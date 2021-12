Bruits Confus 074

Saison 5, Épisode 6

Introduction : l’émission des ouragans



U-Men – 2×4, Step on a Bug, 1988, Black Label Records



Ottone Pesante -The Fifth Trumpet – Apocalips – 2018 – Outside Studios



Radio Océano – Esto no es Hawai, Nin Falta que Fai, 1986, RNE

Séquence Underground : Le fossé entre les musiques « underground » et « officielles »



Devo – s.i.b(Swelling itching brain), Duty now for the future, 1979, Virgin



Part Chimp – Sweet, Thriller, 2009, Rock Action Records

Séquence Improvisation : Billy – tambourin / Cooki – voix / Ana – clavier à bec / Sylvain – chaînes / Papi – multi-effet



Albatros – La Happy – Split 10 » With TDOAFS – 2016 – Le Mort Records & l’Oeil du Tigre Records

La Piramide di Sangue – Jetem, Sette, 2014, Sound of Cobra/Boring Machines

Séquence Vortex : Mar 30 Nov. à 19:00 – En traversant la nuit + ~grand·huit=♡ – Le Cosmographe 36 rue Ferrari Marseille / Du 3 au 5 décembre Bus Stop Fest Salle Gueule 8 rue d’italie



Meathook Seed – Day of Conceiving, Embedded, 1993, Earache

PRE – Treasure Trail, Third Album, 2011, Skin Graft Records

Slift – Hyperion – UMMON – 2020 Vicious Circle Recors/ Stolen Body Records

BRUITS CONFUS, C’ÉTAIT AVEC :

Production et animation : Billy Guidoni, Nicolas Cooki Kockler, Ana Carballeira Álvarez, Sylvain Frébourg

Réalisation : Alex Papi Simonini