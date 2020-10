Concert d’Enzo Carniel & House of Echo – Moulin à Jazz

Samedi 3 octobre dernier, nous étions en direct du Moulin à Jazz de Vitrolles pour célébrer sa réouverture. Une réouverture avec un concert spécial, celui du quartet du pianiste varois Enzo Carniel.

Enzo Carniel & House of Echo est l’une des formations les plus virtuoses de la scène jazz contemporaine. Ils présentent leur dernier album, Walls Down, pour la première fois devant un public.

Walls Down, littéralement les murs à terre, est un album que l’on pourrait qualifier de jazz moderne voire futuriste. Les compositions d’Enzo Carniel sont émaillées d’ambiant, d’électronica. Un jazz minéral, au sens propre aussi, avec des enregistrements de sons de pierres qui s’associent à la partie instrumentale et l’abstraction électronique.

Line up :

Enzo Carniel : Piano

Marc Antoine Perrio : Guitare

Simon Tailleu : Contrebasse

Ariel Tessier : Batterie

Une émission animée par Mario Bompart et réalisée par Alexandre Simonini.