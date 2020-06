CHA CHA MIX #1

Pour fêter le retour du beau temps et la possibilité de se réunir pour faire la fête je vous propose pour ce midimix une nouvelle série de sélections autour du Cha Cha Cha, ce rythme festif qui défie le temps et les évènements à savourer à l’heure de l’apéro alors que les olives vertes rejoignent les parasols dans les Daïquiri. L’ambiance sera à la danse et à la détente…

Ce cocktail vintage léger et coloré sera composé d’un peu de Nat King Cole, Ben E. King et de Dario Moreno… quelques notes transalpines avec du Caterina Valente…

Quelques traits d’exotisme versés par la japonaise Mari, Señor Coconut, Los Machucambos ou encore Celia Cruz… Mais aussi quelques zestes de français avec Sacha Distel, Henri Salvador et Jean Yanne ou encore l’incontournable Bob Azzam… Plus bien d’autres artistes qui vont vous interpréter des Cha Cha pour danser près de la piscine en compagnie de quelques amis mélomanes…

Bon Tease-O-Rama !