CACOPHONIES DU 30/06/2019

Dans cette nouvelle émission de Cacophonies / In this broadcast :

Leb Bib « Sensible Shoes » (Cuneiform Records)

Beatriz Ferreyra « Beatriz Ferreyra » (INA / GRM)

Brunhild & Luc Ferrari « Contes sentimentaux » (Shiin / SWR2)

Akio Suzuki / Aki Onda « Ke I te ki » (Room40)

Stephanie Pan « Have robot dog, will travel » (Arteksounds)

David Stackenäs & Klaus Ellerhusen Holm « Dayton’s bluff » (Particular Recordings)

Denis Dufour / Ensemble Furians « Inventions » (Motus)

Cacophonies est une émission de radio hebdomadaire produite et présentée par Maki depuis 1996. Elle est consacrée aux musiques « hors normes » dans le sens large du terme et englobe les musiques expérimentales, improvisées, électroniques, la musique contemporaine, musique électroacoustique, l’avant-rock, la poésie sonore, le free jazz, etc…

Cacophonies is a weekly radio broadcast produced and presented by Maki since 1996. It features every monday night « out of norms » music including improvised music, electronic music, contemporary, electroacoustics, Avant-Rock, sound poetry, free jazz, experimental music…