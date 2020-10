CACOPHONIES DU 11/10/2020

Dans cette nouvelle émission de Cacophonies / In this broadcast :

Günter Schlienz « Know your age » (Zoharum)

Pierre André Arcand « Atlas Epileptic » (Ambiances Magnétiques)

Mark Alban Lotz « Solo Flutes » (Loplop Records)

François Bayle « 50 ans d’acousmatique » (INA /GRM)

Renaud Gabriel Pion « Spiritus » (Signature)

Richard Pinhas / Merzbow / Wolf Eyes « Metal/Crystal » (Cuneiform Records)

Guus Janssen / Wim Janssen « Home made music » (GeestGronden)

Eugeniusz Rudnik /Maja S.K. Ratkje « Maja S.K. Ratkje in dialogue with Eugeniusz Rudnik » (Bôlt records)

Cacophonies est une émission de radio hebdomadaire produite et présentée par Maki depuis 1996. Elle est consacrée aux musiques « hors normes » dans le sens large du terme et englobe les musiques expérimentales, improvisées, électroniques, la musique contemporaine, musique électroacoustique, l’avant-rock, la poésie sonore, le free jazz, etc…

Cacophonies is a weekly radio broadcast produced and presented by Maki since 1996. It features every monday night « out of norms » music including improvised music, electronic music, contemporary, electroacoustics, Avant-Rock, sound poetry, free jazz, experimental music…