Bruits Confus 094

Mars – 3E, 3 E / 11,000 Volts, 1978, Rebel Records

Thou – School, Blessings of the highest order, 2020, Robotic Empire

Diola – Fuera de mi vista, Diola, 2017, BCore

Sequence Underground : Volume sonore dans la noise / dans d’autres musiques qui nous intéressent

Zonal – Wrecked, Wrecked, 2019, Relapse

Lotus Lungs -A Secret Language of Gestures, Guitar Improv Summit Vol​.​1, 2019, sans label

Séquence Improvisation : Peter – poésie, Ali – téléphone, Ana – téléphone, Sylvain – téléphone, Papi – bouteille d’eau

Picore – Ziggurat, Assyrian Vertigo, 2011, Jarring Effects

Joachim Montessuis / Julien Ottavi – Deus Lunus, Snow Crash, 2018, Erratum

Séquence Vortex : Gorge Bataille & mona servo + Turner Williams Jr., samedi 25/03, Paravision, l’Embobineuse, 21h, Vidéodrome, 20h30, vendredi 24/03 – Toru Batiment, LAM 19h, Vendredi

The Bug – War, Fire, 2021, Ninja Tune

Tall Dwarfs – All My Hollowness To You, Three Songs, 1981, Furtive

Bâtiment -Brouillard futur, BROUILLARD FUTUR, 2023, Autoprod

BRUITS CONFUS, C’EST AVEC :

Production et animation : Peter Hart, Ali Allaoui, Ana Carballeira Álvarez, Sylvain Frébourg

Réalisation : Alex Papi Simonini