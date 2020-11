Bruits Confus 054

Saison 4, Épisode 6

Introduction : Bruits Confus ne s’écoute pas.



Girls Against Boys – Kill the Sexplayer, Kill the Sexplayer, 1995, Touch And Go



Public Image Limited – Theme, Public Image/First Issue, 1978, Virgin



Aksak Maboul – A Modern Lesson, Un peu de l’ame des bandits, 1980, Crammed Discs

Séquence Underground : la Musique qu’on n’écoute pas



Kurws – Nagonka – The hunt, Alarm, 2017, Gusstaff Records / Red Wig, Et Mon Cul C’est Du Tofu?, Jacob Records



Hijokaidan – The Beyond, Tapes, 1986, Alchemy Records

Séquence Improvisation : Billy – clavier / Sean – reverb box / Peter -voix / Papi – multi-effet

The End – It Hurts Me Too, Allt Är Intet, 2020, RareNoise Records

Honor Role – Absolve, Rictus, 1989, Homestead Records

Séquence Vortex : Guerilla Studio, Dublin



Hüsker Dü – 59 Times the Pain, New Day Rising, 1985, SST Records

Tabula Nul – Tisser, Rien Ni Personne ~Volume II & III, 2017, Nostalgie De La Boue

BRUITS CONFUS, C’ÉTAIT AVEC :

Production et animation : Billy Guidoni, Peter Hart, Sean Drewry

Réalisation : Alex Papi