Bruits Confus 018

TRACKLIST

Introduction : The Conformists, fers de lance du noise rock du midwest



Sicbay – Who Wrote The Night?, The Firelit S’Coughs, 2001, Obtuse Mule (réédité Modern Radio Record Label 2016)



Pixies – Tame (démo), Doolittle (25th anniv), 2014, 4AD

Séquence Underground : extrait traduit de l’Interview de The Conformists (à retrouver en podcast)



Pere Ubu – Codex, Dub Housing, 1978, Chrysalis

Imelda Marcos – Monica Chiarosco, Dalawa, 2017, Sooper Records

XTC – Scissor Man, Drums and Wires, 1979, Virgin records

Séquence Impro : Billy – bruits roses / Laurent – pompe à vélo / Krim – papier froissé et bidon

The Slits – Animal Space, Return of the Giant Slits, 1981, CBS

Vijay Iyer Trio – Accelerando, Accelerando, 2012, ACT

Séquence Vortex : samedi 16 février – Data – Dieu + Jankomas / La Salle Gueule – Black Turpentine + 10 Curiol



Jars – Бытие на нож, ДЖРС II, 2018, autoproduit

Massicot – Louac, Morse, 2015, Et Mon Cul C’est Du Tofu?, Red Wig, Kaka Kids

Shellac – Disgrace, Terraform, 1998, Touch And Go

BRUITS CONFUS, C’EST AVEC :

Production et animation : Billy Guidoni, Laurent Coupet, Krim Bouslama

Réalisation : Sébastien Géli