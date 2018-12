Bruits Confus 015

TRACKLIST

Introduction : rééditions et rediffusions



Laughing Hyenas – Everything I Want, Life Of Crime, 1990, Touch And Go



Tropical Fuck Storm – Rubber BUllies, A Laughing Death in Meatspace, 2018, Joyful Noise Rcd

Uhgah-Wugah! – Run rabbit run, Uhgah-Wugah!, 2015, auto-édité

Séquence Underground : extrait d’interview de Bil, rock critic (Nextclues, New Noise)



Sincabeza – Facile A Compter, Clown Jazz (Split / Souvaris), 2009, Gringo Records

Fleuves Noirs – Il Est Beethoven Deux Heures, Respecte-Moi, 2018, Smart & Confused, Tandori, Poutrage, Te Koop, Etienne Disqs, Jarane

Big’n – Bird & Bull, Knife Of Sin, 2018, Cmptr Stdnts

Séquence Impro : Elisa – Voix, Flûte à coulisse / Laurent – clés / Billy – appli synthé pourrie

Oneida – The Adversary, Happy New Year, 2006, Jagjaguwar

Blacklisters – Dream Boat, Adult, 2015, ATRDR

X25X – La Belle Affaire, Distortion of Life, 2010, Lofi record

Séquence Vortex : Vendredi 14 décembre – Cul-Cultura / Dandaure (La Tache) ; Samedi 15 décembre – Schleu / Heimat / Cachette à Branlette (Embobineuse)

Room 204 – Non cartographié, Maximum Végétation, 2014, Kythibong

Cause For Effect – Not ok radioactive Situation, Progressive And Minimalist Recording, 2010

BRUITS CONFUS, C’EST AVEC :

Production et animation : Billy Guidoni, Elisa Dienesch, Laurent Coupet, Bil

Réalisation : Sébastien Géli