Bruits Confus 003

Avec : Billy Guidoni, Elisa Dienesch, Samy Delabre, technique : Sebastien Géli

Pencil In My Hair – Paper Mice, Paint It Pink, Three One G, 2009

Taste – Bardo Pond, Peace on Venus, Fire Records, 2013

Lydia Lunch spoken words 1 – Brutal Measures, Live à L’Embobineuse, Février 2018

Interviews : Lydia Lunch et Weasel Walter, L’Embobineuse, Février 2018

(Merci à Odelise Bemer pour la voix française de Lydia Lunch)

Lydia Lunch spoken words 2 – Brutal Measures, Live à L’Embobineuse, Février 2018

Recorded inside a Pyramid – Daughters, Hell Songs, Hydra Head, 2006

Improvisation libre : Elisa : voix et shaker / Samy : guimbarde / Billy : kalimba

Too Simple – Clikatat Ikatowi, Orchestrated And Conducted By, Gravity, 1996

Horsepower – Ligthning Bolt, Fantasy Empire, 2015

I tell Ya – Cuntroaches – Demo self-released 2016

A Moment Of Revelation – My Disco, Language Of Numbers, Crashing Jets, 2004

Mamitraillette – Vélooo, Même pas mal, A Tant Rêver Du Roi, 2012