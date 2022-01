ATMOSPHERIC MIX #2

Pour ce nouveau midimix je vous propose de nouvelles sélections de la série « Atmospheric Mix ». Comme son nom l’indique cette petite heure sera consacrée aux musiques empreintes d’atmosphères diverses, de la plus Dark et enfumée à des ambiances plus légères ou éthérées…

Vous allez donc retrouver, toutes époques confondues et dans l’ordre : Nouvelle Vague, Suicide, Silver Apples, The Tenebrous Liars, Spoon Fazer, Joy Division, Empire Dust, The blacklight Kameleons, Des Engins, Heldon, Ghostpoet et Public Service Broadcasting… Autant d’artistes habités qui vous entraineront dans des univers particuliers…

Bon Tease-O-Rama !