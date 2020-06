[Art de l’écoute] Dédicace à Marseille

[Art de l’écoute]

Une grande traversée audio où l’on navigue dans les univers multiples des Arts Sonores.

Marseille, ses évidences et ses recoins, vue par les créateurs et créatrices sonores qui y sont passés. Deux heures de dérive sonore, de quartiers en quartiers à la rencontre de ses habitant.e.s, de leurs trésors, de leur parlé, de leurs joie, peines, révolte, savoir-faire, tragédie, poésie.







1. Marché aux poissons – Pierre Gauthier un dimanche matin de janvier 2010 – 3′

2. La pêche aux calamars – René, Frioul – Clément Baudet, 2013– 3’17

3. Dans Belsunce sur écoute, la compositrice Marie-Hélène Bernard tend son micro et laisse résonner les paysages sonore des ruelles de Belsunce. Un paysage sonore selon elle ‘si spécifique, et si éloigné de la bouillie standardisée qui caractérise la plupart des centres-ville actuels’. Réalisation en 2009. Mise en ondes & mix : Arnaud Forest. Production Arte Radio – 5’37

4. Rien à faire – 1’09

‘Rien à faire’, chanson qui cloture le moyen-métrage ‘Péril sur la ville’ de Philippe Pujol produit par ARTE et sorti en juin 2020. Le journaliste marseillais dépeint là un beau portrait estival des habitants de la butte Bellevue, dans le quartier populaire de Saint-Mauront, au cœur de Marseille.

5. Cours Lieutaud, le soir des effondrements – 5′

Nous sommes donc le 5 novembre 2018. Thomas Desset est à la prise de son pour le collectif marseillais Copie Carbone, le soir des effondrements. Des habitants inquiets, choqués, révoltés, sont regroupés au Cours Lieutaud https://soundcloud.com/copiecarbone/sets/6-noailles-marseille-seffondre

6. 65 rue d’Aubagne d’Annika Erichsen et Mehdi Ahoudig – extrait – 4’30

Une proposition de Peuple et Culture Marseille, en collaboration avec Radio Grenouille / Euphonia à Marseille et Radio Atlas à Londres. Ce son, ici en stéréo via le poste radio, prendra la forme d’une installation sonore multicanal. Elle a été pensée pour la Biennale d’art Manifesta 13 et sera présentée au Coco Velten à la Porte d’Aix à Marseille du 28 août au 27 septembre 2020.

7. Marseille – Rue des Feuillants à Noailles – extrait – radioaporee.org

8. Muerto Coco – Lecture performée de ‘La Ville est un trou’, un texte écrit par Charles Pennequin en 2007– extrait – 2′

9. Rap chanson ‘La Vie’ – 2’30 Retour à Saint-Mauront pour une scène entre Daniel, un rappeur en devenir et un chanteur visiblement confirmé. Ce chant, ‘La vie’, est issu du film ‘Péril sur la ville’ de Philippe Pujol.

10. Dans le kiosque à fleurs – Nadine, Saint Louis – Clément Baudet 2013 – 3’52

11. Jeanne Robet – Violent femmes – 2006 – Arte Radio, mise en ondes de Christophe Rault – 4’23

12. La pétanque par Juliette G – 2′

13. Les cagoles de Marseille (Rap hardcore) – extrait – 1’30

14. Hey Jo, comment tu vois le problème – Episode 5 : Le Rêve – 7’53 Radio Baumettes a été lancée en 2002 par l’association socioculturelle des Baumettes. Elisa Portier, reporter, réalisatrice et productrice, fondatrice de La Revue Sonore , y anime une série d’ateliers. Les participants inventent à partir de leur vécu des fictions comme “Hey Jo, comment tu vois le problème ?”. Dans cette série de fiction humoristique à caractère documentaire, Jo transforme sa détention en croisière. oufipo.org

15. Qui a connu Lolita? d’Anouk Batard & Mehdi Ahoudig – 2009 – Arte Radio – 50′ L’histoire démarre avec un fait divers terrible : le 20 janvier 2009, Lolita et ses deux filles sont retrouvées mortes dans leur appartement . Ce drame fait la une des médias nationaux pendant quelques heures. En consacrant plusieurs mois à l’enquête, la radio dépasse le fait divers et fait entendre la richesse et les contradictions d’un quartier, d’une ville, d’un destin.