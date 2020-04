Afrodéliques S1EP2 Jazz Power To The People

AFRODÉLIQUES c’est le podcast mix de M.OAT – qui vous embarque aussi dans Le Coton Club sur Radio Grenouille – le 1er vendredi du mois de 21h à 23h. AFRODÉLIQUES, c’est aussi le nom de sa soirée tous les deux mois au Makeda, à Marseille. Dans AFRODÉLIQUES, retrouvez les DJ sets de M.OAT et de ses invités, avec des extraits de mixes et lives enregistrés lors des soirées, et d’autres contenus exclusifs!

Sur un dancefloor ancré à l’Afrique, un pied dans le passé un dans le futur, la tête dans le cosmos et les deux oreilles connectées aux vagues de sons afros, caraïbes, funky, latins, jazz, house, hip hop, bass, electro, soul, etc.

Inspiré par le festival Le Son des Peuples #2 où il aurait dû prendre les platines pour la clôture, et qui n’a malheureusement pas eu lieu en mars 2020, M.OAT vous inocule un virus jazz pour fortifier corps et esprit, dans ce deuxième épisode de son podcast mix sur les 3 8.