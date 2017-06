Une journée à Correns, village bio de la Provence Verte

À l’occasion du festival Les Joutes Musicales de Pintemps à Correns, l’équipe de Grenouille est partie en escapade toute la journée du samedi 03 juin dans ce petit village bio de la Provence Verte.

Une journée entre rencontres et musiques, avec deux plateaux radio et des rendez-vous dans tout le village !

CELLES ET CEUX QUI FONT CORRENS

Premier plateau à midi sur la place du village autour des dynamiques artistiques, agricoles, citoyennes et culturelles en ruralité, et plus particulièrement sur le territoire, en compagnie de :

– Florence Parent / Adjointe Chargée de la Culture à la Mairie de Correns

– Fabien Mistre / Président de la Cave Coopérative de Correns

– Nicole Rullan / Adjointe Chargée du Développement Durable et Urbanisme à la Mairie de Correns

– Miquéu Montanaro / Directeur artistique du Chantier

Celles et ceux qui font Correns – Plateau 1

DÉRIVES VILLAGEOISES

Tout au long de la journée, des Grenouilles se baladent, micro à la main, pour rencontrer, dialoguer, faire un bout de chemin avec les gens rencontrés. Petits moments de blabla corrensois…

Argenstrad : les ateliers de danses traditionnelles

L’Oustaou Corrensois : le bar du village

Un merci en chanson aux bénévoles du festival

CORRENS EN MUSIQUES : LES ARTISTES QUI JOUTENT

Deuxième plateau à l’heure de l’apéro, en public toujours, sur les nouvelles musiques traditionnelles proposées par Le Chantier, structure organisatrice de ce 20ème festival des Joutes musicales de Printemps.

On y accueille le duo Le bénéfice du doute, dont les sons de harpe et d’accordéon nous accompagnent tout au long de l’émission, mais aussi :

– Les artistes du Diwan Trio

– La troupe du ciné-concert Balat

– Les quatre voix de La Mal coiffée

– Laurent Sontag, chargé de communication et de médiation au Chantier

Correns en musiques – Plateau 2