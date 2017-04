Turn The Light On #75 – Celine Schnepf, Nos Forêts Intérieures #3

Du 5 au 10 avril 2017, à l’école primaire de la Busserine.

« Nos Forêts intérieures », acte 3. Après une bibliothèque et un centre social, Céline Schnepf, artiste associé du Théâtre Le Merlan, investit l’école de la Busserine pour un rendez-vous poétique autour de l’imaginaire de la forêt, avec, entre autres, des ateliers créatifs avec les enfants, du théâtre, de la vidéo, une exposition…

Il s’agit du troisième temps fort de ce cycle de création théâtrale hors les murs porté par Céline Schnepf de la Compagnie Un château en Espagne, le Théâtre du Merlan et ses partenaires locaux.

La Grenouille a laissé traîner son micro lors du vernissage et a discuté avec Céline Schnepf, quelques élèves créateurs, leur enseignante, leur directeur ainsi qu’avec des membres de l’équipe du Merlan, notamment Francesca Poloniato.







Photo: Dans la cour de l’école de la Busserine, le cabanon des histoires, une cabane en bois construite par des CM1 et pensé comme un oasis pour les mots, les contes et autres albums.

Par Margaux Wartelle

