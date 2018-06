S.O.S Méditerranée

SOS Méditerranée est une association civile européenne de sauvetage en haute mer, dont le siège social est basé à Marseille.

Deux des bénévoles de cette association, Anaïs Enon et Hélène Bourgon, vous proposent une série de 8 émissions qui donne la parole aux différentes personnes qui permettent à SOS Méditerranée de poursuivre les missions qu’elle s’est données : sauver des vies en mer, assurer la protection des rescapés jusqu’à leur arrivée dans un lieu sûr, témoigner.



Episode 1 : SOS Méditerranée, c’est qui, c’est quoi ?

Avec Caroline Gaset, responsable bénévole de l’antenne marseillaise.

SOS Méditerranée – épisode 1



Episode 2 : A terre, les bénévoles s’activent sur tous les fronts !

Avec Benoît Fannière et Martine Vidal, bénévoles de SOS Méditerranée.

SOS Méditerranée – épisode 2



Episode 3 : Action citoyenne, action collégienne !

Avec Manon Cholley et Jules Cammilli

SOS Méditerranée – épisode 3



Episode 4 : Accueillir des journalistes à bord pour diffuser une information précise

Avec Marie-Agnès Pelleran de FRANCE 3, réalisatrice du documentaire Silence on se noie…

SOS Méditerranée – épisode 4



Episode 5 : Comment recueillir la parole sans faire revivre les traumatismes subis ? Quelles images conserver pour garder des traces ?

Avec Sarah Devos, bénévole de l’association

SOS Méditerranée – épisode 5



Episode 6 : De la marine marchande au sauvetage de masse en haute mer

Avec Jonathan Gerecht, marin-sauveteur de SOS Méditerranée – Aquarius.

Et la lecture d’un extrait de Les désenfantés de Nathalie M’Dela Mounier par Cécile Silvestri, bénévole.

SOS Méditerranée – épisode 6



Episode 7 : SOS Méditerranée, une action soutenue par IAM

Avec Imothep du groupe IAM, membre du comité de soutien de SOS Méditerranée

Et la lecture d’un témoignage extrait Les naufragés de l’enfer de Marie Rajablat et Laurin Schmid, et de Mineraie noir de René Depestres, par Cécile Silvestri, bénévole.

SOS Méditerranée – épisode 7



Episode 8 : Témoignage d’un de ceux qui vivent ce chemin

Enfin, écouter la parole d’un survivant de la traversée du désert, de l’enfer lybien, de la mer Méditerranée, et de la politique migratoire européenne, avec Kerfala D. arrivé à Marseille il y a quelques temps.

Un très très grand merci à lui d’avoir accepté de raconter ce chemin à la vie à la mort.

SOS Méditerranée – épisode 8



Une émission proposée et animée par Anaïs Enon, comédienne & lectrice et Hélène Bourgon, journaliste à 15-38 Méditerranée.

Réalisation : Djilali Hammiche, Radio Grenouille

Photos : Laurin Schmid / SOS Méditerranée