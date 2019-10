Rennes On Mars – La Nuit de Rennes

Rennes s’invite à Marseille, c’était le 12 et le 13 octobre 2019 à la Friche Belle de Mai. À la carte, quatre food-trucks investis par de jeunes chefs et un Marché À Manger le dimanche, ainsi que le millésime 2019 des Rencontres Trans Musicales de Rennes à venir, agrémenté d’une touche marseillaise.

Le 12 octobre de 19h à minuit, la fraîcheur puissante des jeunes pousses tout comme les fûts vénérables, résonnèrent en direct sur les 3 8. Cette Émission Spéciale réalisée en direct et en public était servie en apéritif des concerts de Musique Chienne (Marseille), Moundrag et Tekemat (Rennes). Tandis que Pierre Psaltis cuisine les chefs venus de la bouillonnante scène rennaise, Stéphane Galland croise le sillon historique des liens entre Marseille et les Trans Musicales (« Nouveau depuis 1979 »), et celui de leur actualité 2019. Au micro côté gastro, Marion Juhel, Nathalie et Flavie Durou, Florian Bobes et Guillaume Biauce, Romain Joly ; Jean-Louis Brossard et Béatrice Macé des Trans, Robex et Big Buddha (marseillais habitués du festival), Tekemat, Élodie Le Breut de l’AMI, Vincent Aubré.

Playlist: Jawhar, Tribade, Tekemat, Megative

Bonne écoute!

Réalisation: Sébastien Géli

Journaliste: Stéphane Galland