Raphaël Imbert est l’un des plus grands saxophonistes français, avec une oeuvre oscillant entre jazz et musiques improvisées. Il est également chercheur et penseur du jazz, fondateur de l’excellente compagnie Nine Spirit. L’un de ses domaines de prédilection est le mystique dans le jazz, une question au coeur de son dernier livre Jazz Supreme : initiés, mystiques et prophètes, publié en 2014 aux éditions Les Eclats. Une oeuvre dont la troisième et dernière partie est dédiée au prophète John Coltrane.

À l’occasion d’un plateau radio direct depuis la soirée d’ouverture du Charlie Jazz Festival 2017 à Vitrolles, soirée hommage à John Coltrane, nous invitons Raphaël Imbert à retracer l’oeuvre révolutionnaire de Coltrane, du premier quintet de Miles Davis, en passant par Thelonious Monk, Sun Ra, l’héroïne, A Love Supreme, Albert Ayler, McCoy Tyner, le virage free de juin 65, Alice, Elvin Jones, l’héritage chez les minimalistes américains, et enfin les relations musicales et spirituelles entre Jean Sebastien Bach et John Coltrane, établies par Raphael Imbert dans son album « Bach Coltrane« .

Raphaël Imbert : Voyage dans l’oeuvre de John Coltrane – juillet 2017



Mario Bompart

Jean-Baptiste Imbert

