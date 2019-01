Radio Saint-Mauront, en podcast

Le quartier de Saint-Mauront tient une place importante dans l’histoire de Radio Grenouille.

C’est dans ce quartier du 3ème arrondissement de Marseille que la radio est née en 1981, au Théâtre Toursky où elle a vécu ses 10 premières années. Puis, au fil des décennies, l’équipe du 88.8FM y est revenue, y a mené des projets sonores et radiophoniques, car biens qu’elle soit installée à la Friche Belle de Mai depuis 1991, elle est toute voisine de ce quartier.

Et dans la lignée des Radios de Quartier, réalisées par Grenouille de 2013 à 2015 à Marseille, l’équipe a souhaité se ré-immerger à Saint-Mauront durant 3 jours, les 13, 14 et 15 décembre derniers !

De la Maison Pour Tous au Comptoir de la Victorine en passant par KLAP, Maison pour la danse, la Grenouille s’est installée dans le quartier et la radio s’est donnée, entre rencontres d’acteurs associatifs, visites radiophoniques du quartier, portraits d’habitants, archives, plateaux poétiques et musicaux, et bien d’autres formes encore.

L’ensemble des podcasts est à retrouver sur le site des Radios de Quartier.