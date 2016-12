Radio-Là : l’émission de l’hiver

Nous sommes une vingtaine à nous retrouver, tous les mercredis, devant Radio Grenouille. On se salue et on prend l’escalier rouge pour rejoindre l’Atelier-Studio Euphonia. On y passe deux heures pour écouter, échanger, s’enregistrer, se questionner, faire des plans, préparer des émissions radio quoi.

Certains arrivent de l’hôpital de jour, d’autres de Groupes d’Entraide Mutuelle, d’autres de chez eux (comme dirait Michèle).

Nous sommes « Radio-Là ».

Notre émission d’hiver a été diffusée le 19 décembre dernier, à 13h30 : une heure et demi de partage de ce qui nous plait ou nous interroge : la poésie, les mauvais transports en commun pour les handicapés, la créativité d’un CATTP, une carte postale sonore fabriquée dans des rencontres au Mans, une balade dans la Friche.

Vous pouvez la réécouter ici :

Radiola-emission-hiver2016

Et visiter le site de Radio-Là pour écouter d’autres émissions : radio-la.fr