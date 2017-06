Radio-Là, émission de l’été : Soyons Flous !

Le 16 juin 2017, à 16h, nous étions là.

Nous, participants de l’atelier Radio-Là qui réunit des usagers de la psychiatrie, des soignants et quelques professionnels de Radio Grenouille.

Là, en public sur la terrasse de Radio Grenouille.

Nous avions installé une bonne vingtaine de transats colorés pour que les gens puissent s’installer et nous écouter.

Des petites enceintes au sol, des micros pour nos paroles, des petits fauteuils et chaises de camping pour dialoguer avec un invité, lire un texte ou écouter, une perche pour prendre le son des trains et de la vie qui passait à proximité, des techniciens de Radio Grenouille pour mixer tout ça et nous faire entendre des sons que nous avions choisi de partager.

Le 16 juin, à 16h, il y avait du vent.

Les cheveux volaient, les toiles des transats claquaient.

Des artistes sont venus, aussi, qui ont animé / animent des ateliers de pratique au Pôle Psychiatrique Centre : de l’écriture, de la vidéo, du chant, de la musique. Des artistes que nous avions pour certains déjà croisés l’an dernier sur le Cours Julien, pour d’autres rencontrés lors de nos ateliers.

Le 16 juin, à 16h, nous avons fait l’émission floue, en direct sur le 88.8 de Radio Grenouille.

Et vous pouvez maintenant la réécouter.

Radio-Là, l’émission de l’été : Soyons Flous – 16 juin 2017