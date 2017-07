MIMI, les sons de l’édition 2017

Cet été Radio Grenouille participe à la 32ème édition du festival MIMI. L’occasion pour nous de venir découvrir la programmation de MIMI 2017, ses artistes, son équipe et son cosmos.

ÉMISSION SPÉCIALE FESTIVAL MIMI 2017



Pour présenter cette 32ème édition du MIMI nous recevons dans notre studio Élodie Le Breut, co-directrice de l’AMI (Aide aux Musiques Innovatrices) et programmatrice, ainsi que Jul Giaco, moitié du duo marseillais Section Azzura qui sera à l’affiche de la soirée d’ouverture du festival le 19 août sur le Toit-Terrasse de la Friche Belle de Mai, avec DJ Creestal et la formation suisse Hypnoculte.

Emission Spéciale MIMI 2017



En leur compagnie nous déroulons la programmation de cette édition, du 19 au 29 août 2017, toujours placée sous le signe de la diversité musicale, de la découverte et de l’expérimentation avec Seabuckthorn et D’Aqui Dub (à l’affiche à l’U.Percut), Itoken & Shuta Asunuma, Tenors Of Kalma, Chloé et Vassilena Serafimova, Al Akhareen, Kate Tempest, Fred Frith ou Snowdrops (au PIC-Télémaque). Une édition également marquée par un déplacement du MIMI des Îles du Frioul vers la Cité des Arts de la Rue, au Nord de Marseille, pour ses principales soirées. Pourquoi, comment, quels sont les principes présidant à l’élaboration de ce festival toujours aussi unique, curieux et surprenant? Autant de questions auxquelles cette émission réalisée en direct apportera quelques réponses, entrecoupées de nombreuses sélections musicales pour vous donner une idée la plus précise possible de ce qui vous attend lors du MIMI 2017.





5 CARTES BLANCHES POUR MIMI

Voyages dépaysants et explorations sonores sont au programme, avec 5 playlists proposées par des artistes programmés au festival, à retrouver tous les dimanches à 19h.



SNOWDROPS

Duo néo-classique et onirique, en concert le 29 août au PIC, Snowdrops nous propose un superbe voyage musical en des eaux familières et féériques à la fois.

Playlist Mimi par Snowdrops – 2017

PLAYLIST:

1. ESTONIE – Arvo Pärt – Cantus In Memory Of Benjamin Britten (ECM)

2. SUÈDE / UK – Storm Corrosion – Ljudet Innan (Roadrunner)

3. ISLANDE / ALLEMAGNE – Olafur Arnalds & Nils Frahm – A1 (Erased Tapes)

4. CANADA – Godspeed You! Black Emperor – The Dead Flag Blues (intro) (Kranky)

5. USA – Mind Over Mirrors – Restore & Slip (Paradise of Bachelors)

FRED FRITH

Guitariste majuscule, musicien chercheur incontournable, Fred Frith nous propose une sélection où la six-cordes et l’éclectisme sont rois.

Playlist Mimi par Fred Frith – 2017

PLAYLIST:

ALLEMAGNE – Jean-Sébastien Bach – Suite n°3 BWV 1009 : Prélude – Bach Suites N°1, 2, 3. Hopkinson Smith (Naïve)

ANGLETERRE – Fred Frith – The Bow Moon – Clearing (Tzadik)

ALLEMAGNE – EOS Guitar Quartet – 20th Anniversary

ETATS-UNIS – Jack Of The Clock – Fixture – Night Loops

SUISSE / ANGLETERRE – Lots Out Large – You Are Here (Intakt)

ÉCOSSE – Lau – Far From Portland – Race The Loser (Reveal Records)

D’AQUI DUB

Composé de musiciens marseillais et d’un bosniaque, D’Aqui Dub expérimente une musique apatride où s’entendent les échos d’un chant occitan lancinant, le souffle des Balkans, du dub et du post punk.

Playlist Mimi par D’Aqui Dub – 2017

PLAYLIST :

KOSOVO – Jericho – Tomlin E Nonës

ETATS-UNIS – Johnny Cash – Bury Me Not On The Lone Prairie (Introduction: A Cowboys Prayer) – American Recordings (American Recordings)

GRÈCE – Markos Vamvakaris – Koroido – Complete Guide To Markos Vamvakaris (Fm Records)

FRANCE – Renat Jurie & Jean-Pierre Lafitte – Suu Pont De Sent Jan – Joi De Levant (Nord Sud)

MALI – Ali Farka Touré – Dofana – The Source (World Circuit Records)

OSLOOB

Rappeur, beatmaker et beatboxer palestinien, Osloob est le fondateur du groupe Katibeh 5, avec lequel il a réalisé 2 albums.

Playlist Mimi par Osloob – 2017

PLAYLIST :

IRAN – Mohsen Namjoo – Diazpam – Adad

ETATS-UNIS – Goodie Mob – Guess Who – Soul Food (LaFace Records)

ETATS-UNIS – Paris – The Violence Of The Lambs ) Acid Reflex (Guerilla Funk Recordings)

ETATS-UNIS – Immortal Technique – The 3rd World -The 3rd World (Viper Records)

ISRAËL/PALESTINE – Sanaa Moussa – Hei Yama Wadaeini (Osloob Remix)

ÉLODIE LE BREUT

Élodie Le Breut a travaillé 8 ans dans la production et la communication pour l’AMI, elle est aujourd’hui directrice adjointe de l’organisation et travaille spécifiquement sur le développement stratégique, ainsi que la programmation générale et artistique.

Playlist Mimi par Elodie Le Breut – 2017

PLAYLIST :

USA / Finlande – Vainio / Väisänen / Vega – Red Lights Down – Endless (Blast First)

UKRAINE – Dakabraka – Vesna – Na Mezhi (OSNS)

AFRIQUE DU SUD – The Brother Moves on – Zwagitation – A New Myth (The Brother Moves On)

ANGLETERRE – Chrome Hoof – Tonyte – Pre-Emptive False Rapture (Southern Records)

ANGLETERRE – Scout Niblett – Gun – Its Up to Emma (Drag City)