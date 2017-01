Psychiatrie, jazz et récits

Une semaine thématique en décembre 2016 et 5 programmes pour une exploration non exhaustive de nos dynamiques autour de la santé mentale, croisant nos ateliers de pratiques et l’éditorial de Radio Grenouille.

Entretiens exclusifs, soutien à des documentaires et à des projets atypiques…







Chaque mercredi, nous nous retrouvons à Grenouille et à l’Atelier-Studio Euphonia pour fabriquer une émission. Nous venons d’hôpitaux de jour, de Groupes d’Entraide Mutuelle, de chez nous, et nous échangeons, écoutons, bidouillons. Nous sommes Radio-Là et voici notre 1ère émission de la saison…

Radio-Là : l’émission de l’hiver – dec. 2016

Et découvrez le site de Radio-Là par ici.





C’EST QUOI L’ÉPANOUISSEMENT ?

Conversation croisée et déambulation dans la vie

Un son réalisé dans l’atelier Radio-Là au printemps 2016.

C’est quoi l’épanouissement ? – juin 2016





LES IMPATIENTS DU JAZZ : QUAND LA MUSIQUE ENTRE L’HÔPITAL



Les Impatients du jazz, c’est le grand orchestre de l’hôpital psychiatrique Valvert, situé dans le 11e arrondissement de Marseille. Patients, personnel soignant et amateurs se sont retrouvés tous les vendredis, de 10h à midi, pour la seconde année. Les ateliers se sont étalés du 30 septembre au 25 novembre 2016, date d’un concert exceptionnel dans l’auditorium de l’hôpital en présence du doudoukiste, Didier Malherbe.

Pour retracer la belle aventure des Impatients du jazz, nous recevons son chef d’orchestre, Fréderic Pichot, saxophoniste marseillais, Lise Couzinier, artiste-plasticienne et responsable des affaires culturelles de l’hôpital Valvert, et Roland Bouin, Alexandre Battut et Jérôme Poma, multi-instrumentistes des Impatients.

Les Impatients du Jazz – dec. 2016







Tentative de défrichage de ce qui définit la psychanalyse, la figure du psychanalyste, de ce qui traverse ces méthodes aujourd’hui, sur le plan politique et sociétale surtout, avec Hervé Castanet, professeur des universités et membre de l’École de la Cause freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse.

Entretien avec Hervé Castanet, psychanalyste – dec. 2016

Retrouvez le podcast accompagné d’une bibliographie par ici.







Franck Seuret est journaliste. Spécialisé dans les questions sociales, il va réaliser un documentaire sur un sujet aussi terrible que méconnu: la mort de 45 000 personnes, handicapées mentales, dans les asiles pendant la seconde guerre mondiale en France. Des personnes littéralement mortes de faim notamment à cause de la politique de rationnement alimentaire mise en place pendant l’Occupation.

La Faim des Fous : entretien avec Franck Seuret – dec. 2016

Retrouvez le podcast accompagné d’une présentation plus détaillée par ici.