Profession Chercheur #11 – La cuisine de la recherche

Pour cette 11e édition, l’Atelier-Studio d’Euphonia et Radio Grenouille ont accueilli à nouveau la formation doctorale « communication et éthique du chercheur ». Une émission/podcast est entre autres réalisée, dans laquelle 5 doctorants, issus de différentes sciences, partagent et vous partagent leurs relations à la recherche, la création et leurs engagements.