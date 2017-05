Oh Les Beaux Jours – Journée Hip-Hop : les plateaux de Grenouille

Le mercredi 24 mai, pour le deuxième jour de sa première édition, le tout nouveau Festival littéraire marseillais Oh Les Beaux Jours s’est installé à la Friche la Belle de Mai pour parler des liens qui rapprochent et mélangent le Hip Hop à la littérature. Pour l’occasion, Radio Grenouille était en public et en direct toute la journée et a animé débats et rencontres. Auteurs, réalisateurs, musiciens nous ont raconté leur vision de l’histoire et de l’évolution et de ces liens étroits, leurs expériences avec ce mouvement, ce genre musical à part entière et la littérature.

On vous laisse écouter, (ré)écouter, découvrir ou (re)découvrir.

Introduction : Radio Ghetto Blaster

Pour introduire cette série de plateaux, Dj Rebel retrouve le plaisir du micro et nous raconte sa passion pour le Hip-Hop. Comment il l’a découvert mais surtout, comment il le perçoit tout cela à travers une sélection spéciale et personnelle de vinyls.

Naissance d’un mouvement

Pour la première table ronde de la journée, Radio Grenouille reçoit Pierre-Jean Cléraux auteur de New-York State of Mind, une anthologie du rap new-yorkais, Benjamin Daussy des éditions Papa Guédé qui a publié la bande dessinée d’Ed Piskor : Hip-Hop Family Tree et Laurent Rigoulet auteur du roman Brûle. Ensemble, les invités s’interrogent sur l’histoire du rap, son passé, sa construction en tant que genre musical à part entière mais ils se questionnent surtout sur comment le raconter de sa naissance à aujourd’hui.

Existe-t-il une littérature rap?

C’est autour de cette question complexe que se réunissent des auteurs nés avec la culture Hip-Hop. Faïza Guène, l’auteur de Kiff Kiff demain et Un homme ça ne pleure pas, Youssouf Djibaba, l’auteur de Comme des rois, Bettina Ghio, professeur de français, et auteur de Sans faute de frappe et enfin, Keira Maameri, réalisatrice du film-documentaire Nos plumes se retrouvent ensemble pour la seconde table ronde de la journée. A travers leurs oeuvres et leurs expériences, ces auteurs s’interrogent ensemble sur la possible naissance d’une littérature urbaine et échangent sur une génération qui n’a pas peur de jouer avec les mots.

Native

Après avoir réalisé une fresque au coeur même de la Friche, le dessinateur et graffeur Native Maqari nous en donne la signification. Puis, à travers une playlist de morceaux de rap US, il nous explique quelques références littéraires. Un bal musical pointu qui raconte les livres.

L’école du micro français

Sylvain Bertot auteur de Mixtapes (éditions Le mot et le reste) et animateur du blog Fake for real, Julien Valnet auteur de M.A.R.S : Histoires et légendes du hip-hop marseillais et Karim Hammou auteur d’Une histoire du rap en France s’interrogent; comment le rap est-il devenu français? Existe-t-il une école du micro français ou plusieurs? Le rap français est-il un genre musical en soit? Existe-t-il un rap marseillais? Autant de questions qui laissent à penser, et montrent que le hip-hop traverse les frontières et que ses propres frontières sont devenues poreuses.

Dj Djel

Dj Djel

Pour clôturer cette série de plateau, nous avons donné carte blanche à Dj Djel.