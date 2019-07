L’été, les cuisses à l’air

… et la grenouille ne se brûle pas les pattes !

TOUS LES JOURS, RETROUVEZ LES PROGRAMMES ESTIVAUX DES 3 HUIT.

> L’ETE EN EXPLORATION :

◊

L’été on est terre à terre avec…



Euclid, le métier à tisser l’univers; Emmanuel Coccia et la vie des plantes; les étudiants du master information et médiation scientifique et doctorants du collège de Aix Marseille Université et bien d’autres encore.

L’été on est en voyage, voyage avec…



Un cycle Syrien inédit; le train de la côte bleu; le retour de la série côte à côte; un focus sur l’exil; des promenades en Provence Verte mais aussi un voyage dans le temps avec les archives magnétiques du siècle dernier de la grenouille et le retour vers le futur musical année après année, le musical retro sound et plus encore.

L’été on est urbains, bien urbains avec…



L’architecte Patrick Bouchain; une virée à la biennale d’architecture de Venise; une rétrospective des radios de quartiers; le contexte du Merlan; les initiatives citoyennes soutenues par Easi pour tous et tout plein d’autres choses.

> L’ETE EN SENSATIONS :

◊

L’été on est au corps à corps avec…



Du poil sous les bras, DanSons en collaboration avec Klap, maison pour la danse; une soirée spéciale sexe; Radio-là et la peau et d’autres programmes à découvrir sur nos ondes.

L’été on s’en met plein les oreilles avec…



L’art de l’écoute; les portraits d’artistes sonores; des pièces de field recording; la restitution du workshop aux beaux arts; les goûts et les couleurs de nos jeunes critiques hip hop de claquettes chaussettes…

L’été on s’en met plein les yeux avec…



Les portraits de réalisateurs accueillis au FID; l’Atelier du regard du FRAC PACA; les instants photographiques de la boîte noire…

L’été on s’en met plein la panse avec…



Les papilles de Pierre Saltis du Grand Pastis; les conseils de préparation du Kousskouss festival; les producteurs des grands marchés…

> POUR LES ORTEILS DANSANTS ET LES PETITES OREILLES :

Les Têtards : les petits sont à l’honneur le samedi matin !

◊

La Musique : mangez le midi avec le meilleurs des midimix et prenez l’apéro avec les émissions musicales des résidents de la grenouille.

La grenouille vous souhaite un été plein de croassements de bonheur !