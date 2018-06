Les Suds A Arles 2018

Du 9 au 15 juillet 2018 se déroulera la 23ème édition du festival qui invite toutes les musiques du Monde dans les grandes largeurs de la cité arlésienne : Moments Précieux dans la Cour de l’Archevêché, Soirées Suds au Théâtre Antique, Nuits des Forges au Parc des Ateliers, mais aussi concerts gratuits, petits déjeuners orientaux, projections de documentaires, salons de musique, conférences, rencontre avec Edwy Plenel de Mediapart, visite du Musée Reattu, stages, Nuit de l’Amour le 14 juillet… Une semaine dense de sons et de danses, où se croiseront des publics divers et des musiciens venus de tous les continents ou presque, avec notamment Gilberto Gil, Angelique Kidjo, le Trio Joubran, Piers Faccini & Jasser Haj Youssef, Rosemary Stanley, Tshegue, Altin Gün, 47Soul, Lucibella, Puerto Candeleria, Yom & The Wonder Rabbis, Roberto Fonseca, Tony Gatlin ou Grégory Dargent (que vous retrouverez également avec Radio Grenouille pour un Salon de Musique le lundi 9 juillet à 16h30).

Stéphane Kranieswski, administrateur et co-programmateur du festival Les Suds A Arles, nous en fait faire le tour en studio. On parle des thématiques, de l’évolution des esthétiques et des publics, des modes de financements, et de la programmation évidemment, avec Le Trio Joubran, Xylouris White et Cannibale en écoute.