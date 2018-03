Cette semaine notre créneau conférence vous invite à réécouter la conférence que Gilles Clément, paysagiste, écrivain et jardinier a donné le 10 mars dernier aux Archives et Bibliothèque départementale en compagnie des artistes Julien Clauss, Nicolas Floc’h, Franck Gérard et Shanta Rao. Ils étaient accueillis en résidence d’un mois à la Fondation Camargo aux côtés de scientifiques de l’Institut Pythéas (Aix-Marseille Université, CNRS, IRD), du parc national des Calanques en ce début d’année.

Ensemble, ils ont été amené à questionner la relation Homme-Nature et l’éloignement de nos sociétés occidentales au reste du monde vivant. Sur la base d’un texte rédigé par Gilles Clément, les artistes se sont interrogés sur les liens à la nature pour les habitants d’une métropole. En compagnie de chercheurs, d’agents et d’usagers du parc, ils ont arpenté les territoires terrestres et sous marins du Parc afin d’alimenter leurs réflexions. Le premier parc national urbain d’Europe, le Parc national des Calanques qui a comme mission de protéger et de préserver la nature et le paysage, offre un contexte idéal pour réfléchir à ces questions.

Le rendu des recherches effectuées a été inauguré sous forme d’exposition au FRAC le 10 mars dernier et sera présenté jusqu’au 8 avril 2018.

Une nocturne est organisée le 23 mars prochain de 18h30 à 22h afin de permettre une rencontre avec certains artistes, des chercheurs ainsi que des agents du Parc.

Les calanques, territoire de sciences, source d’inspiration – Avec Gilles Clément – mars 2018