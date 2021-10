Les 40 Ans de Grenouille – DIMANCHE

9h-13h Rediffusions

Le Meilleur de la semaine d’anniversaire compilé pour vous accompagner dans votre grasse mâtinée !

13-14h : Devine Qui Vient Mixer ? Anticlimax

Radio Grenouille sort les platines devant le studio, Anticlimax s’occupe du reste !

14h-15h30 : Plateau Radio

« Journalisme et éthique, les femmes et la radio, les questions de genre dans les médias hier et aujourd’hui, l’homophobie, comment dire, que dire, que s’autoriser à dire ? »

A nimé par Mélanie Masson et Emmanuel Vigier, en introduction à la diffusion du documentaire « 9h20 : divorce ».



15h30-16h30 : 9h20, Divorce Écoute publique du documentaire de Manu Vigier et Gery Petit. 9h20, divorce c’est l’histoire d’un agenda trouvé dans la rue à Marseille, par Emmanuel Vigier. Sans rien connaitre du propriétaire, le documentariste et vidéaste se lance dans une enquête sur la vie d’une femme en rencontrant celles et ceux qui l’ont connue de près. C’est une histoire de musique, de radio, d’injustice et de chute sociale. Un portrait sonore fabriqué en complicité avec Gery Petit. 09h20 : Divorce est lauréat de la bourse Brouillon d’un rêve sonore de la SCAM-2021.

16h30-17h : Programmation Rock A la suites du documentaire, une programmation grenouillement Rock, punk et HipHop, volume 11 sur l’ampli ! 17h-18h : Radio Vedette Vous vouliez un épisode de Radio Vedette ? Et bien vous en aurez 2 ! 1h spéciale de délire radiophonique pour vous amener de bonne humeur vers la dernière soirée de cet anniversaire.

18h-00h : une soirée à l’écoute !

En d irect depuis l’ A telier S tudio d’Euphonia : u n rendez-vous qui clôturera les festivités de cette semaine tout en ouvrant sur les possibilités encore inouïes de la radio !



Performances sonores, contributions surprises, témoignages d’acteurs historiques et contemporains des scènes des Arts Sonores, artistes et compositeurs nous partagent leurs intentions poétiques projetées vers le monde et partagées sur nos ondes.

Historiquement dédiée aux expressions sonores multiples, la soirée du dimanche sur Radio Grenouille balaye les esthétiques foisonnantes des musiques expérimentales au documentaire de création (les étiquettes nous le savons ici, servant de guide et non de frontière).

Cadeau audio, pépite sonore, dédicace, composition exclusive, flux direct intercepté, disque lancé depuis le bout du monde et performances vibrantes !

Avec :