Latcho Divano, le bel échange

Le 08 avril 2017, Grenouille installait ses micros dehors, à la Friche Belle de Mai, pour la Romano Dives, la 46ème journée internationale des Roms, qui cloturait le festival Latcho Divano.

Cette dernière journée de la 10ème édition du festival des cultures tziganes accueillait notamment un village associatif proposant la rencontre avec des associations militantes culturelles oeuvrant à Marseille pour et avec les Roms. C’est avec des membres de certaines de ces associations, mais aussi Laurène Blanc, chargée de production du festival, et frédéric Isoletta, pianiste, musicologue et passionné de musiques tziganes, que nous avons échangé, durant 1h30, entre discussions autour des actions de terrains de ces acteurs et musiques live.

Plateau au festival Latcho Divano – avril 2017

Animation : Simon Morin

Réalisation : Sébastien Géli