Après la poule, le Grand marché d’été, organisé par Les Grandes tables de la Friche, le Fonds Epicurien et la Friche Belle de mai, a mis à l’honneur lundi 2 juillet… la chèvre ! Quarante producteurs locaux étaient présents: fruits, légumes, viande, vin, pain, épices et bien sûr fromages, de chèvre et d’autres.

Radio Grenouille s’est installée entre les stands pour une conversation d’une heure sur un fromage de chèvre un peu particulier: la brousse, et notamment la brousse du Rove, spécialité fromagère qui vient d’obtenir son AOC.

Pendant une heure, cinq invités ont discuté de son mode de production, son histoire, ses traditions et surtout, son présent. Avec seulement sept bergers producteur, c’est la plus petite AOC française, mais au-delà d’un cahier des charges, la Brousse du Rove est une histoire de la Provence, de ses hommes et de ses chèvres particulières.

La chèvre et la brousse – Au grand marché d’été – 02 juillet 2018

Les invités:

– Mayalen Zubillaga , journaliste et auteure du livre Brousse du Rove, l’appel des collines (Editions de l’Epure)

– Thomas de Williencourt, fondateur du Fonds Epicurien

– François Borel, Président de l’organisme de défense et de gestion de l’AOC Brousse du Rove et éleveur

– Luc Falco, chevrier du Rove

– Raoul Michel, du mouvement Slow Food

Et merci au groupe de jazz Fan de Zinc pour l’introduction musicale !



Animation : Margaux Wartelle

Réalisation : Anaïs Cabandé