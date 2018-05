Joutes Musicales #21 : le festival des musiques de la Terre

Du 18 au 20 mai 2018 – festival

Dans le village bio de Correns, un festival qui dépasse les autres d’un ton. Les Joutes Musicales de Printemps célèbrent pour la 21ème fois les musiques du monde, du 18 au 20 mai.

Militantisme, humanisme, solidarité et écologie fraternisent dans une programmation qui atteint les îles aussi bien que les hauteurs, même mystiques. Toutes les époques et les terres sont balayées et retournées.

Une émission avec Frank Tenaille, programmateur des Joutes Musicales, et une playlist qui donne un avant-goût des sons de la Terre…

Toute la programmation sur : http://www.joutes-musicales.com/