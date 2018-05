En direct de la Nuit des Musées au FRAC – 19 mai 2018

Pour la 14e nuit européenne des musées et pour la deuxième année consécutive, Radio Grenouille était en direct de la terrasse urbaine du Fonds Régional d’Art Contemporain PACA.

Un florilège d’invités se sont succédés au micro puis Elodie Rama et DJ Oil, animateurs respectifs des émissions « Hangtime » et « Le rythme de la vie » sont passés derrière les platines pour une belle soirée musicale.



Première partie : rencontres autour d’un micro suivies du DJ set d’Elodie Rama

Invités :

– Catherine Bollini, Présidente des amis du FRAC PACA,

– Robert Fouchet, Professeur d’Université, conseiller culture à Aix Marseille Université, en charge du partenariat Frac – AMU,

– Pascal Neveux, Directeur du FRAC PACA,

– Guillaume Monsaingeon, Philosophe et commissaire de deux expositions à venir: Le temps de l’île au Mucem et Des marches, démarche au FRAC,

– Jean-Christophe Norman, artiste associé au projet Picasso Méditerranée



Deuxième partie : Mix de DJ Oil

Oil est DJ et compositeur pour les pistes de danse, la scène et le cinéma, homme de radio aussi (Grenouille et d’autres). Oil bâtit dans le temps une musique au croisement des sonorités voodoo électroniques, africaines, et de la « great black music ». Ces dernières compositions sont notamment parues sur les labels internationaux BBE & LDDLM.

Tous les sons réalisés en coproduction avec le FRAC PACA sont à retrouver sur la plateforme Frac en Poche de Radio Grenouille !