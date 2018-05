Ecoemballé.es : la série verte à l’Université d’Aix-Marseille

Une série diffusée pendant la Semaine du Développement Durable 2018

Au moins deux générations d’étudiants auront connu la faculté en mutation administrative et en travaux de rénovation. De Université de Provence à Université d’Aix Marseille, de chantier en devenir à campus achevé.

Un réaménagement qui ne pouvait pas se passer de la question écologique. L’Université met noir sur blanc son engagement en faveur de l’environnement avec le Plan Vert : un document élaboré à partir des directives du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et l’Energie, qui encourage les établissements d’enseignement supérieur et de recherche à s’approprier leur transition écologique.

La fac a fait ses devoirs : de Luminy à St Charles, de Egger à Ruocco, une pléthore d’initiatives à faire soulever les pouces vertes envahit les campus !

Professeurs, étudiants, associations et membres du personnel remuent la terre pour y semer des graines, fabriquent des abris pour oiseaux et reptiles, s’activent pour installer des ruches, se retroussent les manches pour nettoyer les zones vertes et mobilisent leurs facultés (!) intellectuelles et leur imagination pour concevoir des projets capables de faire du bien à la planète.

La Grenouille ne pouvait pas s’empêcher de faire un saut à la fac, pour une moisson de sons ! Reportages, portraits, trocs et rencontres – toujours en plein air, toujours dans le vert, toujours avec de vrais et des vraies Ecoemballé.es !

Le coup d’escoube. Un reportage avec : Mélanie, Christelle, Brigitte, Athéna, Mario, Eva.

Le ciel est lourd ce jour-là, les gants sont contés, les sacs poubelles se déchirent sous le poids des bouteilles et des bouts de plastiques tranchants, on peut avoir le dos endolori après autant de mégots ramassés, un à un.

Et pourtant une brigade arpente les zones vertes et grises du campus d’Egger (Aix en Pce). Un ramassage à la provençale : un chemin dans la nature salie et restaurée, dans l’administration et ses parcours moins naturels. L’exemplarité et la mobilisation comme moteurs du changement : le beau appelle le beau.

L’Atelier Vert. Avec Philippe Cinzia Castaldo et les troqueurs du site Egger.

Poser quelques tables sur l’esplanade, un olivier sur le béton, des branches de tous les genres, un sac de terreau. Deux sécateurs pour tailler, des gobelets pour faire pousser.

Philippe est le responsable des espaces verts de tous les campus d’Aix-Marseille. Il une encyclopédie botanique, à qui les gens parlent de leur problèmes floréals comme à un thérapeute. Lui, il partage sans compter son savoir, avec pédagogie: il prépare le Troc Vert du printemps. Autour de lui, des échanges et de liens se créent.

Potagir et le Jardin des Signes. Avec les étudiants du MASNI (Master Négociation Internationale et Interculturelle), Philippe Cinzia Castaldo et des étudiants curieux.

DD en Trans est un événement issu du plan d’action du Plan Vert de l’Université Aix Marseille. Un concours qui invite les étudiants à proposer de projets de développement durable, concrétisables à l’ échelle du campus, de la ville, de la région ou à l’internationale. Radio Grenouille est allée à la rencontre des participants et vous livre une série de portraits TransDD !



DD en Trans / Club Éco-Aéroport



Rencontre avec les étudiants du Master 2 Management Euroméditerranée et Développement Durable à l’IMPGT (Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale)

Une occasion d’éclaircir les perspectives du développement durable dans le monde du travail et pour la nouvelle génération. Et aussi de parler d’un partenariat ambitieux : celui avec l’aéroport Marseille Provence. L’objectif du projet : fédérer tous les acteurs à la démarche du développement durable, dans toutes les actions pratiques et légales du site.

DD en Trans / L’énergie Polytech



Depuis plusieurs années, les étudiant du Département Mécanique Énergétique du Polytech de Marseille travaillent à la conception de solutions techniques innovantes pour l’avenir. Ils s’intéressent entre autre à la valorisation des déchets organiques et végétaux. Nos poubelles ouvriraient la voie à deux innovations : la génération d’électricité via la méthanisation, et la production de pastilles combustibles, capables de remplacer le charbon. La nouvelle ère énergétique se fabrique à AMU…

DD en Trans / Quibd’eau

Trois étudiantes du Master Analyses Politiques Publiques de l’AMSE regardent de l’autre côté de l’océan, vers la Colombie. Direction Quibdó : une ville qui regorge d’eau mais qui n’a pas les moyens pour en bénéficier.

Comment lui garantir une couverture hydrique digne… à distance ?

DD en Trans / Recycl’AMU

Quand chaque mouchoir usé déclenche une chasse à la corbeille, quand chaque clope se transforme en mégot piétiné au sol… C’est le signe qu’il n’y a pas assez de poubelles ! Et s’il y en a, qu’est-ce qu’on peut ou pas y mettre ?

Deux étudiantes en Master Ressources Humaines se lancent dans une campagne de communication sur le tri sélectif à la fac, pour que chaque déchet marque un panier.

DD en Trans / Seconde chance

Même les chiffons le plus déchirés, même les chaussures les plus défoncées, même les pulls les plus troués ont droit à une deuxième chance ! Ne rien jeter, tout donner : voilà le message d’un groupe d’étudiantes de la licence Science de la Vie et de la Terre.

Depuis quelques mois, elles activent des points de collecte d’habits sur les sites de la faculté. Grâce à la médiation des associations locales, ces vêtements pourront couvrir et réchauffer les plus indigents de la ville ou, du moins, être recyclés.

DD en Trans / Solid’Aix

Du commerçant à la rue, un groupe d’étudiant du Master Négociation Internationale et Interculturelle remet en circulation les invendus comestibles pour offrir un repas à ceux qui n’ont pas les moyens pour se nourrir. Solid’Aix : une association étudiante qui conjugue le travail social et la responsabilité alimentaire. Moins de gâchis, plus de partage !

Par Chiara Forlani