Cette rencontre autour du livre « Décolonisons Les Arts » (L’Arche) a eu lieu à la Salle des Machines à la Friche la Belle de Mai le 8 février 2019, avec Françoise Vergès, Leila Cukierman (directrices de publication), et Pascale Obolo (artiste, contributrice). En collaboration avec La Friche Belle de Mai, le Théâtre de l’Oeuvre, La Sound Musical School B Vice et le Centre Social de la Savine, le collectif Décoloniser Les Arts proposait deux journées de rencontres et débats sur les liens entre décolonisation et décentralisation.

Fondé en 2015, Décoloniser les Arts s’attache à analyser et dénoncer les différentes formes de racisme structurel dans le monde culturel français.

« Décolonisons les Arts » est un ouvrage court et dense qui réunit les témoignages et réflexions de 15 artistes dont Kader Attia, Amandine Gay, D de Kabal, Hassan Kassi Kouyaté, Jalil Leclaire, Sandra Sainte Rose Fanchine, Olivier Marboeuf… ou Pascale Obolo.

Nous vous proposons d’écouter certains des échanges enregistrés avec cette dernière, plasticienne, vidéaste, curatrice d’expositions et directrice de la revue Afrikaada, qu’avec deux des fondatrices de Décolonisez les Arts: Françoise Vergès, politologue et militante féministe, et Leila Cukierman, auteure, ancienne directrice du Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, chacune faisant valoir ses points de vue et analyses.

« Décolonisons les Arts » est davantage la réunion de discours singuliers qu’une somme assommante sur les problématiques qu’affrontent les artistes racisés : représentation sur les plateaux ou dans les institutions, accès aux cursus, opportunités et ressources, rigidité du milieu culturel face aux formes et aux discours nouveaux, etc…

Plusieurs personnes présentes ont pris la parole, dont plusieurs jeunes femmes racisées, artistes ou chercheuses. Leurs interventions personnelles et sensibles ont contribué à l’intérêt de ce moment mais n’ont pas trouvé leur juste place dans cette émission de radio. Nous vous proposons d’écouter néanmoins une intervention d’une personne du public portant sur les grandes institutions culturelles et les réponses de Françoise Vergès et Leila Cukierman.

Dans le dernier échange sélectionné pour cette émission, Françoise Vergès a été interpellée sur son usage des termes « racisé » et « décolonial » et a répondu.

Musique: Kokoroko « Uman »

Animation et réalisation > Stéphane Galland.