Charlie Jazz Festival 2018

Plaisir de la découverte et du pouvoir fédérateur de la musique, cadre naturel magique et convivialité, têtes d’affiche rares et artistes émergents choisis avec passion, fanfares et DJ, Charlie Jazz Festival revient avec une formule qui cette année encore pour sa 21ème édition, fait mouche. Un festival comme on les aime, où l’ambition programmatique ne cède en rien à la modestie des moyens, dont la taille humaine fait place à de multiples facettes du poétique musical.

Aurélien Pitavy, directeur de l’association Charlie Free et programmateur de l’évènement, est venu en studio nous faire écouter une partie de sa récolte musicale estampillée 2018, bourrée de fraîcheur sans oublier quelques valeurs plus que sûres, et discuter de la philosophie d’un festival où exigence rime avec parité, écologie et plaisir d’être ensemble.

