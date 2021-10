40 Ans de Grenouille – MERCREDI

9h-12h – Matinée Jeunesses



un début de journée qui vous fera traverser la vie de la naissance à l’âge des études .

Animé par Mario.

De l’envol professionnel à la naissance, on rembobine avec au menu décroissant et six émissions :

La voix devant soi, dédiée aux dynamiques étudiantes.

Le Grand Détail, une émission tout en petites tchatches et chansons, avec des adolescents atteints de troubles psychologiques.

L’invité politique de La Grande Tchatche, animée par le Ravi, consacrée à l’état des écoles municipales de Marseille.

Raboom, la boom maboul de Raboul. Un bal loufoque, à danser capé et sans les pieds ni les parents, au bal des feignants.

Le quizz de Radio Tétards avec des vrais enfants, sans filet, et des clowns en cartoon.

La casa de naissance, des sages-femmes parlent d’accouchements comme elles l’entendent.

12h-13h : Le Nez Dehors

Complicités et actualité, autour du soin avec Liliane Dokoui de L’institut Paoli Calmettes, Pascal Messaoudi créateur sonore.

Animé par Margaux, Léna, Nelly

13-14h : Devine Qui Vient Mixer ? Denis Cartet

Radio Grenouille sort les platines devant le studio, Denis Cartet s’occupe du reste !

14h-16h : Les Ondes Folles

La grande équipe de Radio-Là reçoit celles et ceux qui font de la radio en lieux de soin

A nimation Radio-Là !

16h-17h : Antenne Libre

Personnalités, résidents et permanents de Radio Grenouille se succèdent au micro pour vous présenter la programmation du 88.8 !

A nimation surprise !

17h-19h : Le 5-7

Émission magazine animée par Mario avec des temps performatifs, de la musique live, des jeux et un musicien compagnon de la radio en fil rouge chaque jour.

Animé par Mario

Les Invités : Richard Martin, Jo Corbeau, Robex et Bernard Robert

La Session Live : Siska

19h-00h : Le Plus Grand Sound System Du Monde !

Le plus grand SoundSystem du monde partira de Radio Grenouille !

Sortez les caissons sur le balcon, invitez voisins et chourmo, on s’occupe du son…



Animé par Mr. Boogaloo, Le Bijoutier, Doc X-Ray, Red Mat, Imhotep, Kafra, Chakanimator, et moulon d’autres…



19h > 19h30 : ouverture tranquille; mix avec Moshee; pendant que tout le monde attérit

19h30 > 21h : émission /témoignage. L’Histoire !

T ransition mystique par Imhotep



Les selectas en pleine puissance :

21h : Titou / 21h30 : XRay / 22h : Flyfoot / 22h30 : Bij’ / 23h : Redmat’ ( Ramses -Saï Saï + Papet J-Massilia) / 23h30 : Kafra

Et durant la nuit : des rediffusions de la crème des émissions du « mardi soir », entre Bijouterie jamaïcaine, spéciale Lee Perry et match de foot commenté par Jo Corbeau.

!! FAYA !!